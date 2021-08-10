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В Черниговской области выявили 10 случаев штамма коронавируса "Дельта"

10 случаев заражения COVID-штаммом "Дельта" зафиксировали в Черниговской области, сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус
10 случаев заражения COVID-штаммом "Дельта" зафиксировали в Черниговской области, сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус
Фото: depositphotos.com

В Черниговской области зафиксировали 10 случаев заражения COVID-штаммом "Дельта". Об этом 10 августа в Facebook сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории Киева о выявленных 10 случаях заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", – написал Чаус.

Он добавил, что сейчас ситуация с распространением коронавируса в Черниговской области находится под контролем.

Однако, по словам Чауса, "это очередное напоминание о том, что расслабляться рано".

Чаус призвал жителей соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и вакцинироваться.

https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/posts/2945504065713929

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что в Украине подтверждено 147 случаев штамма "Дельта".

5 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вспышка "Дельта"-штамма в Украине может произойти в любой момент.

В Украине за сутки, 9 августа, подтвердили 781 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 53,1 тыс. человек, выздоровело 2,1 млн пациентов.

Теги: Черниговская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, штамм, Дельта, Вячеслав Чаус
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