В Черниговской области выявили 10 случаев штамма коронавируса "Дельта"

"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории Киева о выявленных 10 случаях заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", – написал Чаус.

Он добавил, что сейчас ситуация с распространением коронавируса в Черниговской области находится под контролем.

Однако, по словам Чауса, "это очередное напоминание о том, что расслабляться рано".

Чаус призвал жителей соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и вакцинироваться.