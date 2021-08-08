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Во Львовской области выявили семь случаев штамма коронавируса "Дельта"

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Среди семи зараженных штаммом "Дельта" двое вернулись из России
Среди семи зараженных штаммом "Дельта" двое вернулись из России
Фото: depositphotos.com

Во Львовской области подтвердили семь новых случаев штамма коронавируса "Дельта". Об этом 8 августа в Facebook сообщила главный санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимко.

По ее словам, среди семи зараженных штаммом "Дельта" двое вернулись из России, двое – из Великобритании и один человек приехал из США.

При этом еще двое зараженных не выезжали за границу и заразились в пределах Львовской области.

https://www.facebook.com/nataliya.timko/posts/4132645026771647

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что в Украине подтверждено 147 случаев штамма "Дельта".

5 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вспышка "Дельта"-штамма в Украине может произойти в любой момент.

Теги: Украина, Львовская область, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, штамм, мутация, Дельта
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