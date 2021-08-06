ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Днепропетровской области выявили три случая штамма коронавируса "Дельта"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Днепропетровской области случаи штамма "Дельта" были зафиксированы в Солонянском районе и Никополе
В Днепропетровской области случаи штамма "Дельта" были зафиксированы в Солонянском районе и Никополе
Фото: depositphotos.com

В Днепропетровской области зафиксировали три случая заболевания штаммом коронавируса "Дельта". Об этом 6 августа сообщило издание "Мост Днепр" со ссылкой на слова заведующей отделом организации эпидемиологических исследований ГУ "Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава" Елены Кузьменко.

По ее словам, случаи "Дельта"-штамма были зафиксированы в Солонянском районе и Никополе.

"Третью неделю в Днепропетровской области наблюдается увеличение количества заболевшихкоронавирусом, это связано с циркуляцией на территории области Covid-19 штамма "Дельта", – добавила она.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что в Украине подтверждено 147 случаев штамма "Дельта"

Теги: эпидемия, Днепропетровская область, Минздрав, инфекция, Елена Кузьменко, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, штамм, Дельта
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Придают пикантность и сексуальность". 65-летняя Долина показала татуировку
"Придают пикантность и сексуальность". 65-летняя Долина показала татуировку
"Я подумала, что пришло время". Лобода за день до концерта в Одессе выпустит песню на украинском языке
"Я подумала, что пришло время". Лобода за день до концерта в Одессе выпустит песню на украинском языке
"Шикарная женщина с офигенной грудью", "Хочется затащить в постель". Волочкова снялась во время купания
"Шикарная женщина с офигенной грудью", "Хочется затащить в постель". Волочкова снялась во время купания
"Бабушка". Мадонна поностальгировала в завязанном под подбородком платке возле играющего патефона
"Бабушка". Мадонна поностальгировала в завязанном под подбородком платке возле играющего патефона
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
Пэрис Хилтон показала редкое фото с матерью и младшей сестрой
Пэрис Хилтон показала редкое фото с матерью и младшей сестрой
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"Украинская Мерилин Монро". У Ребрик на съемках случился курьез: ветром подняло платье
"Украинская Мерилин Монро". У Ребрик на съемках случился курьез: ветром подняло платье
"Давайте подумаем, кто мог изменить позицию организаторов?" Green Grey после отмены их концерта на День Независимости заявили о нарушении гражданских прав
"Давайте подумаем, кто мог изменить позицию организаторов?" Green Grey после отмены их концерта на День Независимости заявили о нарушении гражданских прав
"В Ереване в одних трусах?", "Какая цаца", "Секси-ножки". Экс-участница "ВИА Гры" показала грудь в огромном декольте
"В Ереване в одних трусах?", "Какая цаца", "Секси-ножки". Экс-участница "ВИА Гры" показала грудь в огромном декольте
  "У нее все воровали деньги. У нее нет никакого имущества, никаких денег". Внук Эдиты Пьехи рассказал, как и с кем живет 84-летняя певица
  "У нее все воровали деньги. У нее нет никакого имущества, никаких денег". Внук Эдиты Пьехи рассказал, как и с кем живет 84-летняя певица
"Шикарная пантера". Димопулос в "голом" комбинезоне показала растяжку
"Шикарная пантера". Димопулос в "голом" комбинезоне показала растяжку
"Кому не нравится концерт, запланированный Офисом президента, можете приходить сюда". В Киеве ко Дню Независимости пройдет еще один концерт
"Кому не нравится концерт, запланированный Офисом президента, можете приходить сюда". В Киеве ко Дню Независимости пройдет еще один концерт
"Я второй человек после президента". Никитюк показала рейтинг, в котором расположилась сразу за Зеленским
"Я второй человек после президента". Никитюк показала рейтинг, в котором расположилась сразу за Зеленским
"Девочка глубокая", "Папина дочка". Бадоев показал взрослую дочь
"Девочка глубокая", "Папина дочка". Бадоев показал взрослую дочь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
  Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS