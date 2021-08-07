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При заражении штаммом "Дельта" уровень смертности высокий именно среди невакцинированного населения – Кузин

Кузин сказал, что в странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности при вспышке "Дельты" не отличались от летальности других штаммов
Кузин сказал, что в странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности при вспышке "Дельты" не отличались от летальности других штаммов
Фото: radiosvoboda.org

Человек, болеющий коронавирусной инфекцией, спровоцированной штаммом "Дельта", более заразен, само течение болезни тяжелое, чаще приводит к госпитализации.

Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа, рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. 

"Сейчас еще собирается информация по многим странам. Что мы сейчас видим в статистике и цифрах? Что вирус "Дельта" почти в 2,6 раза быстрее передается. То есть человек инфицирует больше людей, чем при классическом штамме", – сказал Кузин. 

Он пояснил, что при заражении "Дельтой" у пациента большее количество вирусных частиц находится в верхних дыхательных путях.

"Дельта" действительно чаще приводит к госпитализации, то есть болезнь тяжелее протекает у человека, инфицированного штаммом "Дельта". Однако по летальности разные страны дают разную информацию. Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа", – добавил главный санврач. 

Кузин подтвердил, что эффективность вакцин в профилактике "Дельты" снижается примерно на 10%. 

"Но все равно защита есть. И сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", показывают, что преобладающие проценты смертности, преобладающие проценты тяжелого течения (это почти 98–99%) – среди невакцинированного населения", – подчеркнул Кузин. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. По последним данным ведомства, в Украине уже подтверждено 147 случаев инфицирования штаммом "Дельта", быстрее всего он распространяется в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.

Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в Минздраве. К 5 августа в Украине сделали 6,4 млн прививок, полностью вакцинированы 2,35 млн человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, больница, болезнь, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин, штамм, мутация, Дельта
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