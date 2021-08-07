При заражении штаммом "Дельта" уровень смертности высокий именно среди невакцинированного населения – Кузин

Кузин сказал, что в странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности при вспышке "Дельты" не отличались от летальности других штаммов Фото: radiosvoboda.org

Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа, рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Сейчас еще собирается информация по многим странам. Что мы сейчас видим в статистике и цифрах? Что вирус "Дельта" почти в 2,6 раза быстрее передается. То есть человек инфицирует больше людей, чем при классическом штамме", – сказал Кузин.

Он пояснил, что при заражении "Дельтой" у пациента большее количество вирусных частиц находится в верхних дыхательных путях.

"Дельта" действительно чаще приводит к госпитализации, то есть болезнь тяжелее протекает у человека, инфицированного штаммом "Дельта". Однако по летальности разные страны дают разную информацию. Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа", – добавил главный санврач.

Кузин подтвердил, что эффективность вакцин в профилактике "Дельты" снижается примерно на 10%.

"Но все равно защита есть. И сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", показывают, что преобладающие проценты смертности, преобладающие проценты тяжелого течения (это почти 98–99%) – среди невакцинированного населения", – подчеркнул Кузин.