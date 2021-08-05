В Украине через год могут провести повторную вакцинацию от коронавируса – Минздрав

"Рекомендация по введению бустерной третьей дозы сейчас не является официальной рекомендацией производителя. Мы должны считать ее такой, которая еще не прошла исследований. У нас нет доказательных данных, что третья вакцинация Pfizer или другой вакциной может быть более эффективной. Этот вопрос рассматривают, и решение не вынесено. Если же эти данные будут доказаны и рекомендации будут приняты, мы будем этот вопрос рассматривать. А пока мы рассматриваем полную ревакцинацию через год после базовой", – подчеркнул Кузин.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 августа первую дозу вакцины получило почти 3,9 млн человек, а 2,2 млн украинцев завершило вакцинацию.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.