Кузин: Мы хотим оттянуть новый локдаун на максимально отдаленный срок

По его словам, в стране и дальше будет действовать адаптивный карантин. Кузин назвал его "сложным механизмом, который заключается в том, что на уровне каждой области отслеживают показатели, в соответствии с которыми принимают противоэпидемиологические меры".

"Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленный срок", – сказал Кузин.

Он отметил, что по мировому опыту можно увидеть, что в конце осени и начале зимы большинство стран ужесточают карантинные ограничения.

Кузин также опроверг слухи о якобы введении локдауна в сентябре.

"Сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, либо те, по отношению к которым мы должны более тщательно отслеживать контактные или следить за той или иной ситуацией. Однако такой информации, что с 4-го или 5 сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, сейчас нет", – сказал Кузин.