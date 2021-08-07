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ОБЩЕСТВО

Кузин: Мы хотим оттянуть новый локдаун на максимально отдаленный срок

Кузин также опроверг слухи о якобы введении локдауна в сентябре
Кузин также опроверг слухи о якобы введении локдауна в сентябре
Фото: phc.org.ua

В Украине в ближайшее время не планируется введение нового локдауна в связи с распространением коронавируса. Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, в стране и дальше будет действовать адаптивный карантин. Кузин назвал его "сложным механизмом, который заключается в том, что на уровне каждой области отслеживают показатели, в соответствии с которыми принимают противоэпидемиологические меры".

"Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленный срок", – сказал Кузин.

Он отметил, что по мировому опыту можно увидеть, что в конце осени и начале зимы большинство стран ужесточают карантинные ограничения.

Кузин также опроверг слухи о якобы введении локдауна в сентябре.

"Сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, либо те, по отношению к которым мы должны более тщательно отслеживать контактные или следить за той или иной ситуацией. Однако такой информации, что с 4-го или 5 сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, сейчас нет", – сказал Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине до 31 августа 2021 года действует адаптивный карантин. Страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

В Украине подтвердили 2,3 млн случаев инфекции, умерло 53 тыс. человек.

По данным Минздрава на 5 августа, динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Донецкой (81,2%), Ровенской (70,6%), Тернопольской (260%) и Хмельницкой (55,7%) областях.

По словам Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины.

Теги: Украина, эпидемия, Минздрав, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Игорь Кузин, локдаун
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