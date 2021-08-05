В Минздраве Украины не видят юридических оснований, чтобы не допускать к работе людей, не вакцинированных от COVID-19

По его словам, Минздрав анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей, чтобы обеспечить безопасные условия для учеников.

"В любом случае мы инициировали и создаем условия для формирования безопасного пространства в школах. Инициатива заключалась в том, что мы не будем открывать школы, которые будут иметь менее 80% вакцинированного персонала, работающего в данном учреждении. Однако это требование будет касаться только школ в "желтой", "оранжевой" или "красной" зонах. Каждый учитель и врач должен понимать, что он – работник критической инфраструктуры и работник, который собственным примером должен показывать, как правильно делать. Вакцинируясь, и медик, и учитель подают пример другим и защищают свое окружение. Сейчас юридических оснований, чтобы не допускать не вакцинированных от коронавирусной болезни людей к работе, нет", – отметил Кузин.