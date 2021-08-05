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В Минздраве Украины не видят юридических оснований, чтобы не допускать к работе людей, не вакцинированных от COVID-19

В Украине от коронавируса привита только половина педагогов
В Украине от коронавируса привита только половина педагогов
Фото: ЕРА

В Министерстве здравоохранения Украины не видят юридических оснований, чтобы не допускать к работе людей, не вакцинированных от COVID-19. Об этом в эфире "Українського радіо" 5 августа заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, Минздрав анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей, чтобы обеспечить безопасные условия для учеников.

"В любом случае мы инициировали и создаем условия для формирования безопасного пространства в школах. Инициатива заключалась в том, что мы не будем открывать школы, которые будут иметь менее 80% вакцинированного персонала, работающего в данном учреждении. Однако это требование будет касаться только школ в "желтой", "оранжевой" или "красной" зонах. Каждый учитель и врач должен понимать, что он – работник критической инфраструктуры и работник, который собственным примером должен показывать, как правильно делать. Вакцинируясь, и медик, и учитель подают пример другим и защищают свое окружение. Сейчас юридических оснований, чтобы не допускать не вакцинированных от коронавирусной болезни людей к работе, нет", – отметил Кузин.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 августа первую дозу вакцины получили почти 3,9 млн человек, а 2,2 млн украинцев завершили вакцинацию.

30 июля Кузин сообщал, что от коронавируса в стране привита только половина педагогов от общего количества

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Украина, эпидемия, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин, прививки, Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Sinovac, Moderna, CoronaVac, Janssen
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