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Литва отправила Украине более 50 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca

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Всего власти Литвы планируют отправить Украине 131 тыс. доз вакцины
Всего власти Литвы планируют отправить Украине 131 тыс. доз вакцины
Фото: EPA

Правительство Литвы 4 августа отправило Украине 54 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает LRT.

Всего власти Литвы планируют отправить Украине 131 тыс. доз. Оставшиеся поступят в Украину в ближайшие несколько недель.

Издание отмечает, что Литва получает новые партии препарата AstraZeneca каждую неделю, поэтому беспокоиться о возможной нехватке вакцин в самой Литве не стоит.

Контекст:

Литва – не единственная страна, помогающая Украине с поставками вакцин. 4 августа в Украину прибыли 500 тыс. вакцины AstraZeneca, которые отправила Дания.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании привито 3,7 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2,1 млн.

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Литва, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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