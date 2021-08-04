В Украине за сутки от коронавируса привились 150 тыс. человек

Первую дозу вакцины 3 августа получили 89 892 украинца, вторую – 63 366.

В течение суток работали 943 мобильные бригады, 2612 пунктов иммунизации, 279 центров вакцинации.

Пресс-служба ведомства уточнила, что чаще всего вчера вакцинировали препаратом Pfizer – 57 090 доз. 52 922 украинца получили прививку вакциной Moderna, 34 141 – CoronaVac, 9105 – AstraZeneca.

С начала прививочной кампании привито 3 759 405 человек, из них получили одну дозу 3 759 403 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 151 799 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 5 911 202 прививки.