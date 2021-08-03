Из всех умерших от COVID-19 с начала лета только один человек получил первую прививку, остальные не были вакцинированы – Минздрав Украины

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае Фото: depositphotos.com

В течение июня – июля в Украине подтвердили более 49 тыс. случаев коронавируса. Из них 170 человек были привиты одной или двумя дозами вакцины, что составляет 0,3% от общего количества заболевших за этот период.

Умерло от коронавируса за первые два летних месяца 2256 человек, из них только один был привит первой дозой, остальные вакцинацию не проходили.

"Человек не был полностью вакцинирован, он получил только один курс, у него не был завершен курс. Это был человек старшего возраста, имевший хронические заболевания. Если человек получил две дозы, у него гораздо ниже шанс получить тяжелый период заболеваемости и быть госпитализированным", – сказала заведующая отделом эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко.