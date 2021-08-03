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В Ухане впервые с июня прошлого года выявили случаи заражения COVID-19. В городе хотят протестировать все население

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В Ухане впервые с июня прошлого года выявили случаи заражения COVID-19. В городе хотят протестировать все население / ГОРДОН

В китайском Ухане 2 августа выявили семь случаев заражения коронавирусом, все население города обещают протестировать на возможное наличие COVID-19. Об этом написало китайское издание Global Times 3 августа.

Такое количество зараженных коронавирусом побило "нулевой" рекорд инфицирования с июня 2020 года, отметило издание. Всего в Ухане проживает более 11 млн человек.

Власти ввели локдаун в районе города, где выявили инфекцию. В городском метро приняты более строгие противоэпидемические правила, в частности, обязательное ношение масок и измерение температуры тела. Все школы Уханя закрыли.

Первым заболевшим стал житель района Чжуанькоу, он заразил шесть других человек. Еще семь населенных пунктов рядом с местом работы инфицированного пациента, строительной площадкой в районе Цзинкай в Ухане, также закрыли.

Городские супермаркеты запасаются продовольственными товарами, чтобы обеспечить полное снабжение и поддержать стабильные цены.

Распространение вируса связывают с циркуляцией "индийского" штамма коронавируса и сезоном внутреннего туризма, сообщила ВВС.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С тех пор в мире подтвердили почти 199 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло более 4,2 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, были задействованы летучие мыши, змеи или панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). 

В начале пандемии также получила распространение теория о лабораторном происхождении коронавируса. В МИД Китая заявляли, что версия об утечке вируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 января 2021 года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В итоге миссия не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате утечки.

В то же время гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане преждевременно.

По информации ВВС, в настоящее время в Китае наблюдается одна из крупнейших вспышек заболевания COVID-19 за несколько месяцев. За 10 дней выявили 300 случаев, пострадало около 15 провинций.

Теги: Китай, вакцинация, школы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, вакцина, коронавирус, локдаун, штамм, супермаркет, Дельта
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