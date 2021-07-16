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Гендиректор ВОЗ заявил, что исключение теории лабораторного происхождения COVID-19 было преждевременным

Гебрейесус призвал власти Китая к прозрачности и сотрудничеству
Гебрейесус призвал власти Китая к прозрачности и сотрудничеству
Фото: EPA

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что преждевременно исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщило AP.

Гендиректор ВОЗ отметил, что он иммунолог и сам работал в лаборатории, поэтому по опыту знает, что в лабораториях "случаются инциденты". Он добавил, что это "обычное дело".

Гебрейесус призвал власти Китая к прозрачности и сотрудничеству для установления происхождения вируса.

Заявление гендиректора ВОЗ накладывается на скепсис части экспертов относительно теорий происхождения пандемии, отметила украинская служба "Голоса Америки".

"Если будут обнаружены доказательства лабораторного происхождения, мир должен узнать имена каждого, кто был причастен", – заявил 15 июля в Twitter журналист Гленн Бек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С тех пор в мире подтвердили более 189 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло более 4 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

На данный момент считается, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Предыдущий вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными".

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В группу вошли представители таких стран, как США, Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания и Вьетнам.

В итоге миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете ВОЗ, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

У разведывательного альянса Five Eyes, куда входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания, нет доказательств, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился в результате утечки из Уханьского института вирусологии, сообщала 4 мая британская газета The Guardian.

23 мая The Wall Street Journal, ссылаясь на неопубликованный доклад разведки, писала, что трое ученых института вирусологии в Ухане заболели в ноябре 2019 года. У них, по данным американской спецслужбы были симптомы как COVID-19, так и сезонных заболеваний. Министерство иностранных дел Китая заявило тогда, что США "продолжают раскручивать версию об утечке вируса".

Издание The Sunday Times 30 мая писало, что британская разведка пересмотрела версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и теперь допускает, что его могли вывести в лаборатории Уханя.

Китай может столкнуться с изоляцией со стороны международного сообщества, если не будет содействовать расследованию причин возникновения пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 20 июня заявил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

Теги: Китай, ВОЗ, вирус, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, пандемия, коронавирус
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