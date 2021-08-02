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"Все дороги ведут к Уханьскому институту". В США опубликовали доклад об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае

Миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса
Миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса
Фото: ЕРА

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории об утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане, написало издание The Hill 2 августа.

Маккол призвал Конгресс принять закон, налагающий санкции на ученых из лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые "препятствовали усилиям по быстрому и эффективному реагированию на пандемию", говорится в сообщении.

Политик потребовал вызвать в суд американского ученого Питера Дасзака из-за его связи с лабораторией Уханя.

По мнению Маккола, пора полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки заболевания. Вместо этого, как указывается в отчете, "все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии". 

Республиканец высказал обеспокоенность по поводу того, что китайская лаборатория проводила исследования "повышения функциональности в небезопасной среде и противоречивые медицинские исследования". В этих исследованиях ученые генетически модифицировали бактерии и вирусы, чтобы "сделать их более заразными", отметил политик.

В отчете акцентируется внимание на техническом обслуживании и ремонте в Уханьском институте вирусологии и Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, в частности, систем обработки опасных отходов и систем кондиционирования воздуха при проведении исследований над коронавирусом.

Республиканец выразил опасение, что ученые из Уханьской лаборатории, а также американские исследователи могли модифицировать генетически измененные вирусы и при этом не оставить никаких следов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С тех пор в мире подтвердили более 198 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло более 4,2 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

На данный момент считается, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. В докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Предыдущий вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными".

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В группу вошли представители таких стран, как США, Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания и Вьетнам.

В итоге миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете ВОЗ, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

У разведывательного альянса Five Eyes, куда входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания, нет доказательств, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился в результате утечки из Уханьского института вирусологии, сообщала 4 мая британская газета The Guardian.

23 мая The Wall Street Journal, ссылаясь на неопубликованный доклад разведки, писала, что трое ученых института вирусологии в Ухане заболели в ноябре 2019 года. У них, по данным американской спецслужбы были симптомы как COVID-19, так и сезонных заболеваний. Министерство иностранных дел Китая заявило тогда, что США "продолжают раскручивать версию об утечке вируса".

Издание The Sunday Times 30 мая писало, что британская разведка пересмотрела версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и теперь допускает, что его могли вывести в лаборатории Уханя.

Китай может столкнуться с изоляцией со стороны международного сообщества, если не будет содействовать расследованию причин возникновения пандемии коронавируса SARS-CoV-2, говорил 20 июня советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане преждевременно.

Теги: США, Китай, Конгресс США, ученые, расследование, бактерии, Майкл Маккол, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, пандемия, коронавирус
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