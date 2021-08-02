"Все дороги ведут к Уханьскому институту". В США опубликовали доклад об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае

Маккол призвал Конгресс принять закон, налагающий санкции на ученых из лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые "препятствовали усилиям по быстрому и эффективному реагированию на пандемию", говорится в сообщении.

Политик потребовал вызвать в суд американского ученого Питера Дасзака из-за его связи с лабораторией Уханя.

По мнению Маккола, пора полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки заболевания. Вместо этого, как указывается в отчете, "все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии".

Республиканец высказал обеспокоенность по поводу того, что китайская лаборатория проводила исследования "повышения функциональности в небезопасной среде и противоречивые медицинские исследования". В этих исследованиях ученые генетически модифицировали бактерии и вирусы, чтобы "сделать их более заразными", отметил политик.

В отчете акцентируется внимание на техническом обслуживании и ремонте в Уханьском институте вирусологии и Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, в частности, систем обработки опасных отходов и систем кондиционирования воздуха при проведении исследований над коронавирусом.

Республиканец выразил опасение, что ученые из Уханьской лаборатории, а также американские исследователи могли модифицировать генетически измененные вирусы и при этом не оставить никаких следов.