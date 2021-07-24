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В мире сделали почти 3,8 млрд прививок от коронавируса

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Вакцинация от коронавируса началась в 179 странах мира
Вакцинация от коронавируса началась в 179 странах мира
Фото: EPA

В мире сделали более 3,78 млрд прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg по состоянию на 24 июля.

Вакцинация проходит в 179 странах. Последний суточный показатель составил 32,5 млн прививок.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

  • материковый Китай (1,5 млрд доз);
  • страны Евросоюза (447,5 млн доз, полностью вакцинированы 46,1% населения);
  • Индия (427,5 млн доз, полностью вакцинированы 6,7% населения);
  • США (340,4 млн доз, полностью вакцинированы 48,9% населения);
  • Бразилия (130,4 млн доз, полностью вакцинированы 17,5% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (73,9%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 июля первую дозу вакцины получило более 3 млн человек, а почти 1,7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Индия, Китай, Бразилия, вакцинация, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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