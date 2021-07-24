В мире сделали почти 3,8 млрд прививок от коронавируса

Вакцинация проходит в 179 странах. Последний суточный показатель составил 32,5 млн прививок.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (73,9%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 июля первую дозу вакцины получило более 3 млн человек, а почти 1,7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.