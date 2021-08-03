В Украине за сутки от коронавируса привились 125 тыс. человек

Первую дозу вакцины 2 августа получили 70 344 украинца, вторую – 54 817.

В течение суток работали 751 мобильная бригада, 2174 пункта прививки, 251 центр вакцинации.

Пресс-служба ведомства уточнила, что чаще всего вчера вакцинировали препаратом Pfizer – 49 155 доз. 40 651 украинец получил прививку вакциной, Moderna, 27 844 – CoronaVac, 7511 – AstraZeneca.

С начала прививочной кампании привито 3 669 513 человека, из них получили одну дозу – 3 669 511 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 088 433 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 757 944 прививок

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