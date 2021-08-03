В России приговорили к двум годам колонии пранкера, имитировавшего приступ от COVID-19 в метро

Джаборова признали виновным по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Двум соучастникам – гражданам РФ Станиславу Мелихову и Артуру Исаченко – назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому.

В ходе состоявшихся судебных прений сторона обвинения просила назначить Джаборову четыре года колонии общего режима.