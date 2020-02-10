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В Москве арестовали пранкера, который имитировал в метро приступ коронавируса

Еще двух сообщников пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал приступ коронавируса в метро Москвы, задержали.

 
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В Москве группа пранкеров имитировала приступ коронавируса в метро
В Москве группа пранкеров имитировала приступ коронавируса в метро
Скриншот видео Yulia Pushistik / YouTube

Черемушкинский суд Москвы 10 февраля арестовал до 8 марта Кароматулло Джаборова, которого подозревают в имитации приступа из-за коронавируса в вагоне московского метро. Об этом пишет "Интерфакс".

"Русская служба BBC" уточняет, что Джаборов – гражданин Таджикистана и на суде свою вину не признавал.

Также правоохранители задержали еще двух предполагаемых сообщников пранкера, пишет "Интерфакс". Полицейские установили, что они оба безработные и живут в Москве.

Инцидент случился 2 февраля в вагоне метро Москвы, ехавшем от станции "Полежаевская" к "Улице 1905 года". Молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя тем самым панику среди пассажиров. В дальнейшем видеозапись инцидента была размещена в интернете.

ВИДЕО
Видео: Yulia Pushistik / YouTube

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию к концу суток 9 февраля число погибших от нового коронавируса в КНР составило 908 человек. Количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171. В то же время 3281 пациент был выписан из больниц.

Теги: Россия, метро, эпидемия, Москва, пранк, коронавирус 2019-nCoV
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