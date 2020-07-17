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Пранкер Вован дважды пытался разыграть президента Дуду перед звонком "от генсека ООН" – СМИ

Российский пранкер Вован хотел разыграть новоизбранного президента Польши Анджея Дуду сперва от имени президента Украины Владимира Зеленского, а второй раз – от имени президента Франции Эммануэля Макрона. Обе попытки пресекла канцелярия президента. Третий раз Вован позвонил в представительство Польши в ООН. Сотрудник представительства оказался не так внимателен и не проверил, кому на самом деле принадлежит входящий номер.

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Канцелярия Анджея Дуды дважды разоблачала пранкера
Канцелярия Анджея Дуды дважды разоблачала пранкера
Фото: EPA

Разговор российского пранкера Вована (Владимира Кузнецова) с новоизбранным президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша был третьей попыткой розыгрыша. Об этом говорится в материале газеты Rzeczpospolita.

Газета пишет, что первый раз пранкер пытался дозвониться Дуде от имени президента Украины Владимира Зеленского, а второй раз – от имени президента Франции Эммануэля Макрона. Работники канцелярии Дуды раскрыли обман. Они проверили информацию через секретариаты обоих президентов и посольства.

Третья попытка оказалась удачной. Сначала пранкер позвонил в секретариат канцелярии президента, представившись несуществующим помощником Гутерриша. Вован просил соединить его с Дудой для поздравления с победой во втором туре от генсека ООН.

В канцелярии его попросили направить письмо-запрос, а затем обратились в представительство Польши в ООН с просьбой уточнить, действительно ли у Гутерриша есть помощник с таким номером и электронной почтой, а также планировал ли он звонить Дуде.

Сотрудник представительства Польши в ООН не проверил, действительно ли входящий номер принадлежит помощнику Гутерриша. Он также не выяснил, что помощника, от имени которого звонил пранкер Вован, на самом деле не существует.

Директор отдела международных связей канцелярии президента Витольд Дзельский сообщил, что его дважды заверили в подлинности электронной почты. В канцелярии говорят, что их не насторожила электронная почта на protonmail, потому что она считается надежным каналом связи.

Глава министерства внутренних дел Мариуш Каминьский заявил, что виновными в розыгрыше президента Дуды российским пранкером являются сотрудники дипломатических служб, а не канцелярия президента.

В МИД Польши вечером в четверг, 16 июля, сообщили, что двух причастных к ошибке сотрудников постоянного представительства Польши в ООН в Нью-Йорке уволили.

Российский пранкер Вован 14 июля позвонил Дуде от имени Гутерриша и задавал провокационные вопросы об Украине и РФ, об отношении к ЛГБТ-сообществу. В разговоре Дуде предложили забрать украинские территории, "например Львов и многие другие". На это польский президент ответил: "Что, простите? Нет, нет, нет. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины, и на этом все".

Каминьский позже заявил, что в ситуации с розыгрышем Дуды российскими пранкерами виновен сотрудник постоянного представительства Польши при ООН.

Теги: ООН, МИД Польши, Анджей Дуда, пранкер Вован, Антониу Гутерриш
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