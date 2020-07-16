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Российские пранкеры позвонили Дуде от имени генсека ООН и предложили "забрать Львов"

Пранкеры из РФ позвонили президенту Польши Анджею Дуде и от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша задавали провокационные вопросы об Украине и РФ и об отношении к ЛГБТ-сообществу.

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Фото: ЕРА

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Запись разговора с переводом на русский язык обнародована на YouTube-канале "Октагон" 14 июля.

Пранкер задавал Дуде вопросы о ситуации с коронавирусом и связи с Украиной. Польский президент допустил, что источником распространения вируса в Польше могли стать украинцы.

Затем собеседник Дуды сообщил, что экс-президент Европейского совета Польши Дональд Туск высказывал опасения насчет того, что Дуда будет ущемлять права ЛГБТ-сообщества.

"Я не ущемляю их права. Правда. Я глубоко уважаю каждого человека. Не знаю, почему это его так беспокоит. Во время нашей президентской кампании шли очень серьезные дискуссии об ЛГБТ-движении, об усыновлении и однополых браках", – сказал Дуда.

"Не пойму, почему он так беспокоится. Может, он сам из этих?" – отметил собеседник польского президента. На что тот ответил: "Я просто ему не нравлюсь". 

Пранкер задавал Дуде вопросы о сносе памятников военнослужащим советской армии и роли России во Второй мировой войне. Пранкер сказал, что Россия внесла огромный вклад в победу. "Я знаю это, хорошо знаю. Но проблема в том, что они еще и оккупировали нашу страну после войны", – ответил Дуда.

Кроме того, российский пранкер от имени Гутерриша предложил Дуде забрать украинские территории, "например Львов, и многие другие". На это польский президент ответил: "Что, простите? Нет, нет, нет. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины, и на этом все".

15 июля польский президент в своем Twitter написал, что во время разговора начал подозревать, что его разыгрывают.

"Генеральный секретарь не выговаривает слово zubrоwka так хорошо, хотя голос был очень похожим", – отметил Дуда.

Ранее пранкеры попытались разыграть мэра Киева Виталия Кличко и губернатора Калифорнии Джерри Брауна, позвонив ему от имени экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Кроме того, Вован и Лексус звонили британскому принцу Гарри.

Теги: Россия, Львов, Украина, Польша, ООН, Дональд Туск, пранкер Вован, пранкер Лексус, Антониу Гутерриш, коронавирус
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