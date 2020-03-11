Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
13 марта, 2020
 
Новости

Российские пранкеры разыграли принца Гарри

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили принцу Гарри от имени 17-летней шведской экозащитницы Греты Тунберг, чтобы обсудить личную жизнь герцога Сассекского.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Принц Гарри стал жертвой российских пранкеров
Принц Гарри стал жертвой российских пранкеров
Фото: ЕРА

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли принца Гарри, сообщает британский таблоид The Sun.

Таблоид утверждает, что пранкеры звонили принцу Гарри дважды – в конце декабря и спустя месяц, 22 января. По информации издания, принц Гарри вел разговор со стационарного телефона, пребывая в Ванкувере.

Представившись пресс-секретарю принца Гарри шведской экозащитницей Гретой Тунберг, пранкеры заявили внуку королевы Великобритании Елизаветы II о наличии родственных связей между королевской семьей и семьей экозащитницы. 

Как пишет издание, во время общения с пранкерами, Гарри прокомментировал их с Меган решение об уходе из королевской семьи.

"Оно было сложным, но правильным для нашего сына. Думаю, много людей могут уважать нас за то, что мы ставим семью на первое место", – признался принц. 

Обсуждая отношение американского президента Дональда Трампа к вопросам защиты экологии, он заявил, что встреча с Тунберг нужна Трампу ради повышения рейтинга. 

ВИДЕО
Видео: Ziryab Jamal / YouTube

Столяров накануне обнародования ранее записанного разговора с принцем Гарри на своей странице в Facebook опубликовал анонс, а после поделился ссылкой на эксклюзивную публикацию о пранке в британском таблоиде.

https://www.facebook.com/lexus.stolyarov/posts/2682974971962471

Представители принца Гарри отказались от комментариев, сообщает таблоид. 

Ранее пранкеры попытались разыграть мэра Киева Виталия Кличко и губернатора Калифорнии Джерри Брауна, позвонив ему от имени экс-премьер министра Украины Владимира Гройсмана. 

Теги: Великобритания, принц Чарльз, пранкер Вован, пранкер Лексус, Владимир Кузнецов, Александр Столяров, Грета Тунберг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Макрон, предположительно, пообщался с российскими пранкерами  
МИР, ПОЛИТИКА, События
Российские пранкеры опубликовали якобы запись разговора Макрона с фальшивым Зеленским. Аудио
25 апреля, 2019 19.03  
В пресс-службе отметили, что митрополит Епифаний получает много поздравлений, в том числе по телефону, чем и воспользовались прокремлевские пранкеры
ОБЩЕСТВО
Митрополиту Епифанию позвонили пранкеры – Православная церковь Украины
22 декабря, 2018 14.23
Пранкеры Вован и Лексус (на фото) заявили, что позвонили губернатору Калифорнии Брауну от имени Гройсмана и Чалого  
МИР, События
Российские пранкеры опубликовали якобы разговор от имени Гройсмана с губернатором Калифорнии. Видео
12 декабря, 2018 14.57  
Пранкеры заявили, что позвонили Полтораку от имени Порошенко  
МИР, ПОЛИТИКА, События
Российские пранкеры опубликовали якобы запись разговора Полторака с фальшивым Порошенко. Аудио
2 сентября, 2018 23.56  
Полторак на провокации не поддался
ВОЙНА В УКРАИНЕ, ОБЩЕСТВО
"Были отправлены в соответствующем направлении". В Минобороны рассказали, что российские пранкеры позвонили Полтораку
2 сентября, 2018 08.22
Хармс приняла пранкеров за реальных представителей украинского президента
ПОЛИТИКА
Российские пранкеры признали, что от имени администрации Порошенко евродепутату Хармс звонили они
18 июня, 2018 03.23
Джонсон заявил во время разговора, что Лондон продолжит ужесточать давление на некоторых российских олигархов из окружения Путина
МИР
Российские пранкеры поговорили с Джонсоном от имени Пашиняна. Британия начала расследование
24 мая, 2018 22.26
Вован (слева) и Лексус представлялись министром из Украины
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
"Хотел порекомендовать вам написать статью, как лучше бомбить другие объекты в Крыму". Пранкеры из РФ поговорили с журналистом из США от имени Климкина
19 мая, 2018 02.10
Вован и Лексус рассказали о попытке розыгрыша президента Украины
МИР
Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что разыграли Порошенко в новогоднюю ночь
1 января, 2018 15.36
Российские пранкеры заявили о розыгрыше президента ПА НАТО  
МИР, События
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с якобы президентом Парламентской ассамблеи НАТО от имени Парубия. Аудио
25 декабря, 2017 22.56  
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS