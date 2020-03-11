Российские пранкеры разыграли принца Гарри

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили принцу Гарри от имени 17-летней шведской экозащитницы Греты Тунберг, чтобы обсудить личную жизнь герцога Сассекского.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли принца Гарри, сообщает британский таблоид The Sun.

Таблоид утверждает, что пранкеры звонили принцу Гарри дважды – в конце декабря и спустя месяц, 22 января. По информации издания, принц Гарри вел разговор со стационарного телефона, пребывая в Ванкувере.

Представившись пресс-секретарю принца Гарри шведской экозащитницей Гретой Тунберг, пранкеры заявили внуку королевы Великобритании Елизаветы II о наличии родственных связей между королевской семьей и семьей экозащитницы.

Как пишет издание, во время общения с пранкерами, Гарри прокомментировал их с Меган решение об уходе из королевской семьи.

"Оно было сложным, но правильным для нашего сына. Думаю, много людей могут уважать нас за то, что мы ставим семью на первое место", – признался принц.

Обсуждая отношение американского президента Дональда Трампа к вопросам защиты экологии, он заявил, что встреча с Тунберг нужна Трампу ради повышения рейтинга.

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Видео: Ziryab Jamal / YouTube

Столяров накануне обнародования ранее записанного разговора с принцем Гарри на своей странице в Facebook опубликовал анонс, а после поделился ссылкой на эксклюзивную публикацию о пранке в британском таблоиде.

Представители принца Гарри отказались от комментариев, сообщает таблоид.

Ранее пранкеры попытались разыграть мэра Киева Виталия Кличко и губернатора Калифорнии Джерри Брауна, позвонив ему от имени экс-премьер министра Украины Владимира Гройсмана.