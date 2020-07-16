В Польше назвали виновного в истории с разговором Дуды с российскими пранкерами

Польские спецслужбы не контролируют переговоры президента страны, этим занимается канцелярия главы государства, сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, комментируя тот факт, что российские пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что в ситуации с розыгрышем президента страны Анджея Дуды российскими пранкерами виновен сотрудник постоянного представительства Польши при ООН. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Каминского, указанный сотрудник по запросу канцелярии президента неправильно провел проверку абонента, с которым разговаривал польский лидер.

"Будут последствия в отношении конкретного человека, который не справился", – подчеркнул Каминский.

На упреки депутатов польской оппозиции в том, что благодаря этой беседе с пранкерами Польша и ее президент стали "посмешищем", министр ответил, что польские спецслужбы не контролируют переговоры президента, этим занимается канцелярия главы государства.

В канцелярии президента сообщили, что этим вопросом сейчас занимаются польские спецслужбы.

Пранкеры из РФ 14 июля позвонили Дуде и от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша задавали провокационные вопросы об Украине и РФ и об отношении к ЛГБТ-сообществу. В разговоре Дуде предложили забрать украинские территории, "например Львов, и многие другие". На это польский президент ответил: "Что, простите? Нет, нет, нет. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины, и на этом все".