В США более 70% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

В США одну прививку против коронавируса получили почти 192 млн человек Фото: EPA

В то же время одну прививку против коронавируса сделали почти 192 млн человек (57,8% от общего населения США). Полностью вакцинированы от COVID-19 около 165 млн граждан Соединенных Штатов (49,7%).

Среди взрослого населения две дозы препаратов против коронавируса получили 156,5 млн человек (60,6%).

По данным CDC, в США подтвердили почти 35 млн случаев коронавирусной инфекции (84,4 тыс. – 2 августа).

Главные вспышки COVID-19 зафиксированы в штатах с невысоким уровнем иммунизации против коронавируса – Миссури, Луизиане, Алабаме, Флориде, Арканзасе и Миссисипи.

Наиболее сложная ситуация во Флориде – 1 августа в штате госпитализировали рекордные более 10,2 тыс. человек с COVID-19.