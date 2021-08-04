В Украину прибыли 500 тыс. доз вакцины от COVID-19, их передала Дания

"Эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует передать различным странам 3 млн доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года", – отметили в релизе.
Вакцину из поставки планируют использовать для тех, кто должен получить вторую дозу препарата AstraZeneca, остальные распределят между пунктами вакцинации.
"Вакцины от COVID-19 Украина получает тремя путями: через прямые закупки у компаний производителей за счет государственного бюджета, через глобальную инициативу по равномерному распределению вакцин COVAX и как гуманитарную помощь", – напомнили в министерстве.
По состоянию на 4 августа Украина уже получила 11,9 млн доз вакцин от коронавируса разных производителей.
О намерениях правительства Дании предоставить Украине полмиллиона доз вакцины против коронавируса Офис президента Украины сообщал 11 июня. Название препарата и производителя вакцины в офисе не уточнили.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании привито 3,7 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2,1 млн.
В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.