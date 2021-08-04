В Украину прибыли 500 тыс. доз вакцины от COVID-19, их передала Дания

"Эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует передать различным странам 3 млн доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года", – отметили в релизе.

Вакцину из поставки планируют использовать для тех, кто должен получить вторую дозу препарата AstraZeneca, остальные распределят между пунктами вакцинации.

"Вакцины от COVID-19 Украина получает тремя путями: через прямые закупки у компаний производителей за счет государственного бюджета, через глобальную инициативу по равномерному распределению вакцин COVAX и как гуманитарную помощь", – напомнили в министерстве.

По состоянию на 4 августа Украина уже получила 11,9 млн доз вакцин от коронавируса разных производителей.