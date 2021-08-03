Швейцария открыла границы для туристов из Украины

При въезде в Швейцарию нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест или свидетельство о вакцинации от COVID-19 Фото: depositphotos.com

При въезде в Швейцарию необходимо предъявить один из документов – негативный результат ПЦР-теста, отрицательный результат быстрого теста на антиген, подтверждение о выздоровлении от COVID-19 в течение последних шести месяцев либо сертификат о полном курсе вакцинации.

В последнем случае со дня получения финальной дозы должно пройти 14 дней. Швейцария признает вакцины, одобренные EMА и Всемирной организацией здравоохранения, в этот список входят препараты от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen / Johnson & Johnson, Sinovac.

Путешествующим в Швейцарию на самолете следует заранее заполнить специальную онлайн-анкету.