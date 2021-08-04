В честь разработчицы вакцины AstraZeneca создали куклу Барби

Сначала Гилберт создание куклы в свою честь сочла "чем-то очень странным", но впоследствии изменила мнение Фото: ndm.ox.ac.uk

Сначала ученая создание куклы в ее честь сочла "чем-то очень странным", но впоследствии изменила мнение. Гилберт надеется, что кукла будет вдохновлять девочек заниматься наукой.

Meet the vaccine Barbie! AstraZeneca jab pioneer and Covid pandemic scientists are immortalised as dolls https://t.co/VUbYwBZHlb — Daily Mail Online (@MailOnline) August 4, 2021

Барби Сары Гилберт – одна из шести кукол серии, посвященной женщинам, работающим в области науки, технологий, инженерии и математики.

Среди других – австралийский медик, которая помогла создать многоразовую одежду для медицинских работников, и бразильская биомедицинская исследовательница.

Как отмечает BBC, в последние годы Mattel ответил на критику, что их куклы Барби создают нереалистичный образ женственности. Теперь компания предлагает куклы, посвященные разным профессиям – пожарного, доктора или космонавта, – а также с различными оттенками кожи.