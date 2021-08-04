В честь разработчицы вакцины AstraZeneca создали куклу Барби

Сначала ученая создание куклы в ее честь сочла "чем-то очень странным", но впоследствии изменила мнение. Гилберт надеется, что кукла будет вдохновлять девочек заниматься наукой.
Meet the vaccine Barbie! AstraZeneca jab pioneer and Covid pandemic scientists are immortalised as dolls https://t.co/VUbYwBZHlb— Daily Mail Online (@MailOnline) August 4, 2021
Барби Сары Гилберт – одна из шести кукол серии, посвященной женщинам, работающим в области науки, технологий, инженерии и математики.
Среди других – австралийский медик, которая помогла создать многоразовую одежду для медицинских работников, и бразильская биомедицинская исследовательница.
Как отмечает BBC, в последние годы Mattel ответил на критику, что их куклы Барби создают нереалистичный образ женственности. Теперь компания предлагает куклы, посвященные разным профессиям – пожарного, доктора или космонавта, – а также с различными оттенками кожи.
Профессор Сара Гилберт – британский вакцинолог, профессор вакцинологии Оксфордского университета и соучредитель Vaccitech. Гилберт специализируется на разработке вакцин против гриппа и новых вирусных патогенов. Вместе с командой других ученых она ответственна за разработку вакцины AstraZeneca.
По данным Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.
23 апреля в EMA заявили, что преимущества вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивают риски для взрослых всех возрастных групп. В агентстве заявили, что риск возникновения тромбоза есть у одного из 100 тыс. вакцинированных.