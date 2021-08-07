В Украине 6 августа сделали рекордное количество прививок от COVID-19

101 550 человек получили первую дозу вакцины, 69 052 человека получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

"С начала прививочной кампании привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу 4 055 090 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 353 218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 6 408 308 прививок", – отметили в пресс-службе.

6 августа прививки делали 911 мобильных бригад, также работали 2705 прививочных пунктов и 316 центров вакцинации.



