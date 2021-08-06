Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca – Ляшко

В августе в Украину привезут как минимум 5 млн доз вакцин от COVID-19, сообщил Ляшко Фото: EPA

По его словам, переговоры находятся на финальной стадии.

"Сейчас завершаются переговоры. 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca мы ожидаем от Германии", – сказал Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что всего в августе в Украину привезут как минимум 5 млн доз вакцин от COVID-19.