Новый рекорд. За последние сутки в Украине сделали более 160 тыс. прививок от COVID-19

Украинцев вакцинируют в пунктах массовой вакцинации и прививочных пунктах, также процедуру проводят мобильные бригады Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

Об этом пресс-служба Минздрава проинформировала в Facebook.

Первую дозу получили 98 447 человек, вторую – 68 936. Украинцев вчера вакцинировали 894 мобильные бригады, 2709 прививочных пунктов и 301 центр массовой вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу – 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 человек (двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 237 706 прививок", – говорится в сообщении Минздрава.

Согласно информации на сайте ведомства, чаще всего вчера прививали препаратами Pfizer/BioNTech (61 590 доз) и Moderna (59 379 доз). Еще 36 163 прививок сделали вакциной Sinovac Biotech, а 10 251 – AstraZeneca.