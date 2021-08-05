Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна на 93% через полгода после введения второй дозы

Уровень антител от COVID-19 после вакцинации препаратом, вероятно, будет снижаться, отметили в Moderna Фото: EPA

В Moderna отметили, что эффективность вакцины практически не отличается от показателя в 94%, о котором сообщалось ранее в ходе начального клинического исследования препарата.

В то же время в компании подчеркнули, что перед зимним сезоном может потребоваться иммунизация третьей (бустерной) дозой вакцины, так как уровень антител от COVID-19, вероятно, будет снижаться.