Франция и Германия, несмотря на призыв ВОЗ, намерены проводить вакцинацию от коронавируса третьей дозой

Германия и Франция не будут вводить мораторий на бустерную вакцинацию до конца сентября, хотя об этом просили в ВОЗ Фото: ЕРА

Гебрейесус объяснял необходимость введения моратория неравномерным распределением вакцин, он хочет дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах к концу сентября.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Instagram сегодня выложил видеообращение, в котором сказал, что третья доза "вероятно, будет нужна – не для всех, не сразу, но по меньшей мере для пожилых и людей со слабым иммунитетом".

По словам Макрона, бустерную дозу во Франции начнут предлагать с сентября.

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В сентябре ревакцинацию третьей дозой по-прежнему планируют начать и в Германии, сообщил минздрав ФРГ после заявления Гебрейесуса, информирует "Німецька хвиля".

В то же время Германия намерена передать 30 млн доз вакцин странам с низким уровнем дохода, отметили в ведомстве.