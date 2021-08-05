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Франция и Германия, несмотря на призыв ВОЗ, намерены проводить вакцинацию от коронавируса третьей дозой

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Германия и Франция не будут вводить мораторий на бустерную вакцинацию до конца сентября, хотя об этом просили в ВОЗ
Германия и Франция не будут вводить мораторий на бустерную вакцинацию до конца сентября, хотя об этом просили в ВОЗ
Фото: ЕРА

Франция и Германия планируют делать прививки третьей, бустерной, дозой вакцины от коронавирусной инфекции, хотя гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призывал отказаться от этого хотя бы до конца сентября.

Гебрейесус объяснял необходимость введения моратория неравномерным распределением вакцин, он хочет дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах к концу сентября. 

Президент Франции Эммануэль Макрон в Instagram сегодня выложил видеообращение, в котором сказал, что третья доза "вероятно, будет нужна – не для всех, не сразу, но по меньшей мере для пожилых и людей со слабым иммунитетом".

По словам Макрона, бустерную дозу во Франции начнут предлагать с сентября. 

В сентябре ревакцинацию третьей дозой по-прежнему планируют начать и в Германии, сообщил минздрав ФРГ после заявления Гебрейесуса, информирует "Німецька хвиля"

В то же время Германия намерена передать 30 млн доз вакцин странам с низким уровнем дохода, отметили в ведомстве. 

Контекст:

Гебрейесус 4 августа призвал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов, используемых по двухдозной схеме. Он хочет, чтобы страны с высоким уровнем достатка поделились вакцинами с бедными государствами и заявил о необходимости сотрудничества "всех, особенно горстки стран и компаний, которые контролируют глобальные поставки вакцин". 

В США ответили, что могут одновременно и проводить ревакцинацию от коронавируса третьей дозой вакцины, и предоставлять препараты бедным странам. "Мы считаем, что можем сделать и то, и другое, и нам не нужно делать этот выбор", – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 

Большинство разработанных в мире и одобренных к применению вакцин от коронавирусной инфекции применяется по двухдозной схеме. Один раз вводится препарат Johnson & Johnson (Janssen). 

Пока разрешено введение бустерной дозы вакцины Pfizer лишь в Израиле, в Германии третью дозу планировали и до заявления гендиректора ВОЗ, там бустерную вакцинацию планируют делать препаратами Pfizer и Moderna, прививки будут предлагать  пожилым людям и гражданам из группы риска. 

ВОЗ пока изучает информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов, а компания Pfizer заявила, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против "индийского" штамма "Дельта". 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. Кампания по вакцинации в мире стартовала в конце 2020 года.

По информации Bloomberg, к 4 августа в мире ввели более 4,27 млрд доз вакцин в 180 странах, этого достаточно, чтобы полностью привить 27,8% населения мира, но распределение препаратов было неравномерным.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Германия, Франция, ВОЗ, вакцинация, мораторий, Эммануэль Макрон, Тедрос Адханом Гебрейесус, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки
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