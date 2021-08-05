"Нам не нужно делать выбор". В Белом доме ответили на призыв ВОЗ отказаться от третьей дозы вакцин против COVID-19

Псаки: Мы принимаем меры на глобальном уровне гораздо больше, чем любая другая страна в мире Фото: EPA

Псаки назвала призыв ВОЗ "ошибочным выбором", и заявила, что США могут "делать и то, и другое", имея в виду и третью дозу вакцины для американцев, и предоставление вакцин бедным странам.

Она отметила, что Вашингтон передал другим государствам уже более 110 млн доз вакцины.

"Это больше, чем любая другая страна... Мы принимаем меры на глобальном уровне гораздо больше, чем любая другая страна в мире. Мы просим мировое сообщество также активизировать свои усилия. Мы видели некоторые действия на G7; должно произойти больше. Но мы считаем, что можем сделать и то, и другое", – сказала Псаки.

Спикер сообщила, что у США достаточно запасов вакцины, и, если регулятор решит, что части населения нужно вводить третью дозу, власти смогут их предоставить.

"Мы считаем, что можем сделать и то, и другое, и нам не нужно делать этот выбор", – резюмировала она.