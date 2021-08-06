В Международном аэропорту Киев открылся пункт вакцинации от COVID-19. Прививать будут препаратом CoronaVac

Иммунизация от COVID-19 в аэропорту Киев будет осуществляться в порядке живой очереди, отметили в Минздраве Фото: Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport / Facebook

Отмечается, что в прививочном пункте вакцинируют китайским препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech.

Иммунизация против коронавируса будет осуществляться в порядке живой очереди. Для получения прививки нужно иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер, декларация с семейным врачом необязательна, подчеркнули в Минздраве.

28 июля Кабмин ввел ряд ограничений по пересечению границы Украины из-за распространения "индийского" штамма коронавируса. В частности, граждане Украины смогут беспрепятственно пересечь границу при наличии документа о полной вакцинации от COVID-19 или справки 063-О о первой прививке.

"Украинцы, которые вылетают или прибывают через Международный аэропорт Киев (Жуляны) и не привиты ни одной дозой вакцины от COVID-19, могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063-О", – подчеркнули в Минздраве.

Об открытии центра вакцинации в Международном аэропорту Львов имени Даниила Галицкого с 6 августа сообщали ранее во Львовской облгосадминистрации.