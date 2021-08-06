В Киеве за вакцинацию от COVID-19 пообещали билеты на матчи ФК "Шахтер"

Вакцинированные от COVID-19 в ТРЦ Blockbuster Mall (Киев) смогут посетить матчи "Шахтера" на НСК "Олимпийский" Фото: EPA

Отмечается, что вакцинированным будут доступны билеты на матч "Шахтера" против "Александрии" (7 августа) в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги, а также на ответный поединок дончан в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Генка" (10 августа).

Обе игры пройдут на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Кроме того, в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты и на другие матчи, добавили в Минздраве.