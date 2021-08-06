В Киеве за вакцинацию от COVID-19 пообещали билеты на матчи ФК "Шахтер"

Отмечается, что вакцинированным будут доступны билеты на матч "Шахтера" против "Александрии" (7 августа) в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги, а также на ответный поединок дончан в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Генка" (10 августа).
Обе игры пройдут на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Кроме того, в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты и на другие матчи, добавили в Минздраве.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу препарата от COVID-19 получило почти 3,95 млн украинцев, 2,28 млн – завершили иммунизацию.
В Киеве с начала кампании по вакцинации против коронавируса сделали около 941,4 тыс. прививок – это наивысший показатель в Украине, отмечается на портале Минздрава по вопросам иммунизации в стране.
В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.