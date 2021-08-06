В Черновицкой области премируют медиков, которые вакцинируют от COVID-19 больше всего людей

В Вижницком районе Черновицкой области простимулировали медиков, которые делают прививки от COVID-19 Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація / Facebook

Отмечается, что центр массовой вакцинации в Вижнице посетил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Иммунизируем не только жителей нашей общины, большое количество людей обращается в центр вакцинации из Ивано-Франковской области… На данный момент в наличии весь арсенал вакцин", – подчеркнул на встрече с Осачуком главный врач Вижницкого центра первичной медпомощи Дмитрий Паламарюк.

В ОГА напомнили, что для получения прививки необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.