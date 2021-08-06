Во Львове открыли центр вакцинации в аэропорту, будут прививать пассажиров

Аэропорт во Львове стал новым центром вакцинации от коронавируса Фото: Міжнародний аеропорт "Львів" / Facebook

Отмечается, что вакцинацию будут проводить вакцинами от Pfizer и CoronaVac.

Пока вакцинировать будут только людей, у которых есть билеты на самолет – как улетающих из Львова пассажиров, так и прилетевших во Львов.

"В перспективе центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации. Пока эти моменты согласовываются", – сообщил Олег Когут, региональный координатор по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области.

Всего во Львовской области функционирует 17 центров вакцинации населения. По состоянию на 5 августа, по данным ОГА, в области получили прививку от COVID-19 385 031 человек, из них 62 630 – в центрах вакцинации.

Во Львове в мае был открыт самый первый в стране центр вакцинации – на стадионе "Арена Львов".