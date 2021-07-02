С 5 июля Центр вакцинации на базе МВЦ в Киеве будет работать ежедневно – КГГА

В июне количество сделанных прививок в Киеве выросло в 2,7 раза, отметили в КГГА Фото: Громадське радіо / Facebook

Отмечается, что прививки в МВЦ можно будет сделать с 10.00 до 17.30.

"За последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза – с 125 тыс. в начале июня до 344 тыс. в конце. При этом количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раза. Это достаточно весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому мы приняли решение изменить график работы Центра на ежедневный", – сказала Старостенко.

Замглавы КГГА отметила, что для получения прививки против коронавируса можно предварительно записаться через сервис Helsi.me.