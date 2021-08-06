В Минздраве Украины допустили работу кинотеатров во время локдауна при условии вакцинации персонала

В Минздраве допустили работу учреждений культуры во время жестких карантинных ограничений, если их сотрудники будут привиты от COVID-19 Фото: depositphotos.com

Он напомнил, что такое условие уже ввели для учебных заведений. В частности, в случае выхода региона из "зеленой" зоны адаптивного карантина (попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности), чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью привитых от COVID-19 работников.

"Адаптивный карантин предусматривал, что дети идут на офлайн-обучение. Мы говорим, что не хотим, чтобы детей отправляли на офлайн-обучение, лучше провакцинироваться, чтобы дети могли приходить в учебное заведение… Дополнительно дальше будут появляться другие сферы, которые можно будет открывать во время жестких карантинных ограничений в случае, если будет вакцинация. Мы говорим и о кинотеатрах… смотрим культурные мероприятия, массовые мероприятия", – сказал Ляшко.

Глава Минздрава призвал не ждать локдауна, а вакцинироваться заранее, чтобы в Украине не было жестких карантинных ограничений.