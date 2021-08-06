В Украине снова зафиксировали более 1 тыс. случаев коронавируса за сутки

Об этом пресс-служба Минздрава проинформировала в Facebook.

Среди новых заболевших 74 ребенка и 32 медработника.

Госпитализировали за прошлые сутки 516 украинцев, больных COVID-19, выздоровело 478 человек. 16 пациентов вчера скончалось.

В последнее время суточная заболеваемость в Украине держалась на уровне ниже 1 тыс. пациентов, но 4 августа в стране подтвердили 1052 новых случая коронавирусной инфекции. Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности, такой показатель зафиксирован впервые с начала лета. Больше последний раз было только 16 июня – 1188 случаев.

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

5 августа в Украине сделали 42,5 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 257 478 случаев COVID-19, выздоровело 2 189 293 пациента, умерло 53 065.