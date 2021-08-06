В Грузии от COVID-19 вакцинировали 102-летнюю женщину

Женщине ввели первую дозу препарата Pfizer/BioNTech.

"За свою долгую жизнь я стала свидетельницей третьей пандемии. Мне больше 100 лет, а жить хочется. Я верю, что прививка защитит меня, поэтому сделала ее. Я хорошо себя чувствую и верю, что проживу еще много лет", – сказала Джорбенадзе.

Она призвала пожилых людей вакцинироваться от коронавируса.

В сообщении отметили, что в Аджарии проживают 64 гражданина старше 100 лет.