Спецслужбы США получили данные о вирусах из лаборатории в Ухане. Китайские чиновники удалили их из интернета в 2019 году – CNN

Всего американские спецслужбы получили сведения о 22 тыс. вирусов, которые изучали в Ухане. Китайские чиновники удалили эти данные из интернета в сентябре 2019 года. Пекин отказался передать указанные и другие необработанные сведения о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и США, отметили собеседники CNN.

Как и когда американские спецслужбы получили доступ к таким данным, не сообщается. Источники допустили, что данные могли храниться на облачных серверах, которые могли взломать.

Переработку массива генетических данных ведут с помощью компьютеров в лабораториях министерства энергетики США, которые объединяют 17 элитных государственных исследовательских институтов. Анализ затрудняет то, что записи сделаны на китайском языке со специальной лексикой. Спецслужбы ищут людей, говорящих на мандаринском диалекте.

Собеседники телеканала отмечают, что полученный массив генетических данных поможет ответить на вопрос, произошла утечка коронавируса из китайской лаборатории или от животных в дикой природе.