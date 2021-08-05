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Спецслужбы США получили данные о вирусах из лаборатории в Ухане. Китайские чиновники удалили их из интернета в 2019 году – CNN

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Власти Китая связывали вспышку COVID-19 с уханьским рынком животных и морепродуктов
Власти Китая связывали вспышку COVID-19 с уханьским рынком животных и морепродуктов
Фото: ЕРА

Спецслужбы США получили генетические данные образцов вирусов, взятых из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. Об этом сообщили источники телеканала СNN 5 августа.

Всего американские спецслужбы получили сведения о 22 тыс. вирусов, которые изучали в Ухане. Китайские чиновники удалили эти данные из интернета в сентябре 2019 года. Пекин отказался передать указанные и другие необработанные сведения о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и США, отметили собеседники CNN.

Как и когда американские спецслужбы получили доступ к таким данным, не сообщается. Источники допустили, что данные могли храниться на облачных серверах, которые могли взломать. 

Переработку массива генетических данных ведут с помощью компьютеров в лабораториях министерства энергетики США, которые объединяют 17 элитных государственных исследовательских институтов. Анализ затрудняет то, что записи сделаны на китайском языке со специальной лексикой. Спецслужбы ищут людей, говорящих на мандаринском диалекте.

Собеседники телеканала отмечают, что полученный массив генетических данных поможет ответить на вопрос, произошла утечка коронавируса из китайской лаборатории или от животных в дикой природе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. С тех пор в мире подтвердили более 200 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло около 4,3 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, были задействованы летучие мыши, змеи или панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). 

В начале пандемии также получила распространение теория о лабораторном происхождении коронавируса. В МИД Китая заявляли, что версия об утечке вируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 января 2021 года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В итоге миссия не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате утечки.

В то же время гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане преждевременно.

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол 2 августа опубликовал доклад, в котором говорится, что причиной распространения коронавируса в мире стала утечка из лаборатории в Ухане.

Теги: США, ВОЗ, животные, Пекин, спецслужбы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, коронавирус
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