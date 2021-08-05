У Минздрава Украины есть три сценария течения новой волны COVID-19

В Минздраве говорят, что украинские больницы активно готовятся к возможной вспышке коронавирусной инфекции Фото: depositphotos.com

"У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарии течения этой волны. И расчетное количество коек, отведенное для госпитализации больных, также количество коек с кислородом и количество реанимационных коек, если вдруг тяжелое течение заболевания", – сообщил министр.

Он отметил, что украинские больницы активно запасаются кислородом.

"Мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород. В Украине уже закупили 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации", – сказал Ляшко.