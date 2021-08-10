В США резко выросла заболеваемость детей на COVID-19, больницы переполнены

Больше всего детей с COVID-19 госпитализировали во Флориде Фото: depositphotos.com

Американская академия педиатрии и Ассоциация детских больниц США сообщили, что за пошедшую неделю почти 94 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 припали на детей.

Самые худшие показатели в Луизиане и Флориде, но цифры могут резко увеличиться и в других штатах из-за распространения заразного штамма "Дельта".

Доктор Марк Клайн, главный врач Детской больницы Нового Орлеана в штате Луизиана рассказал, что в их учреждение госпитализировали рекордное количество детей. Половине из них меньше двух лет. Большинству остальных детей от пяти до десяти лет – они еще слишком малы для вакцинации.

Во Флориде, штате с наибольшим количеством подтвержденных случаев госпитализации детей в связи с COVID-19 в стране, лечение получают 179 пациентов. По состоянию на утро понедельника, 9 августа, в детской больнице Никлауса в Майами одному ребенку была сделана искусственная вентиляция легких.

Доктор Маркос Местре, вице-президент и главный медицинский директор больницы Никлауса сказал ABC, что в последние недели его команда медиков наблюдала значительный рост случаев заболевания COVID-19 у детей. Он добавил, что некоторые дети находятся в больнице одни, потому что их родители, также не вакцинированные, борются с COVID-19 в другой больнице.

В Техасе госпитализировали 161 ребенка с коронавирусом, в Калифорнии – 98.

ABC отмечает, что такой рост заболеваемости среди детей связан с общим ростом количества новых случаев по стране. Среднесуточное количество случаев заболевания среди американцев в стране увеличилось почти до 100 тыс. случаев в день за последние несколько дней.