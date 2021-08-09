В Украине сделали за сутки 51 тыс. прививок от коронавируса

Первую дозу вакцины получили 30 988 человек, а 20 457 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.
С начала прививочной кампании привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу – 4 137 071, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 401 647 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 538 718 прививок.
Чаще всего 8 августа прививали препаратом Pfizer – 19 571 укол. Вакцину Moderna получили 17 447 человек, CoronaVac – 11 658, Johnson & Johnson – 2000, AstraZeneca – 769.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.