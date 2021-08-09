В Украине сделали за сутки 51 тыс. прививок от коронавируса

Первую дозу вакцины получили 30 988 человек, а 20 457 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

С начала прививочной кампании привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу – 4 137 071, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 401 647 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 538 718 прививок.

Чаще всего 8 августа прививали препаратом Pfizer – 19 571 укол. Вакцину Moderna получили 17 447 человек, CoronaVac – 11 658, Johnson & Johnson – 2000, AstraZeneca – 769.