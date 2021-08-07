В Минздраве рассказали, закупит ли Украина однодозную вакцину Johnson & Johnson

Вакцину Janssen вводят один раз, остальные препараты – по двухдозной схеме Фото: ЕРА

Об этом главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин рассказал в интервью "Радіо Свобода", вышедшем 7 августа.

Кузин надеется, что когда-то в Украине эта вакцина появится.

"К сожалению, это действительно сложные переговоры. Потому что компания Johnson производит довольно небольшое количество вакцины в мировом масштабе. И действительно она покрывает потребности лишь нескольких стран. Поэтому в настоящее время нет подписанных контрактов, и переговоры, даже предварительные, по представлению определенной цены пока еще в процессе. Сейчас их нет", – сказал он.

О том, что такие переговоры ведутся, Кузин говорил и в начале июля, он тогда не стал прогнозировать, когда препарат может появиться в Украине.