Главный инфекционист США заявил о необходимости третьей прививки от коронавируса

Фаучи считает, что бустерные вакцины в первую очередь нужно вводить пожилым людям с ослабленным иммунитетом Фото: EPA

Фаучи сказал, что люди с ослабленной иммунной системой, вероятно, никогда не будут иметь сильного иммунного ответа и что защита от вакцины со временем ослабевает.

Он также добавил, что эффективность препарата Pfizer за несколько месяцев упала с 90% до 84%. Что касается вакцины Moderna, то исследования не подтверждали падение эффективности, но Фаучи все же уверен, что рано или поздно это произойдет и необходимо будет вводить людям бустерную дозу.

По его словам, бустерные вакцины, скорее всего, будут в первую очередь вводиться пожилым людям с ослабленным иммунитетом.

Фаучи также надеется, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предоставит полное одобрение вакцины Pfizer в течение августа. Сейчас препарат разрешен для экстренного использования, как и другие препараты от COVID-19.