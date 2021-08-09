Главный инфекционист США заявил о необходимости третьей прививки от коронавируса

Фаучи сказал, что люди с ослабленной иммунной системой, вероятно, никогда не будут иметь сильного иммунного ответа и что защита от вакцины со временем ослабевает.
Он также добавил, что эффективность препарата Pfizer за несколько месяцев упала с 90% до 84%. Что касается вакцины Moderna, то исследования не подтверждали падение эффективности, но Фаучи все же уверен, что рано или поздно это произойдет и необходимо будет вводить людям бустерную дозу.
По его словам, бустерные вакцины, скорее всего, будут в первую очередь вводиться пожилым людям с ослабленным иммунитетом.
Фаучи также надеется, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предоставит полное одобрение вакцины Pfizer в течение августа. Сейчас препарат разрешен для экстренного использования, как и другие препараты от COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Для применения в США разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США полностью привились от коронавируса 50% населения, первую дозу получили почти 59%. Самый высокий уровень вакцинации среди населения старше 65 лет – 90% получили первый укол, 80% – полностью привились.