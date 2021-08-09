В США от коронавируса умер ведущий-антивакцинатор

Фарелл был сторонником бывшего президента США Дональда Трампа и критиковал главного санврача Штатов Энтони Фаучи. Ведущий называл Фаучи "сбивающим с толку лживым уродом", вступившим в сговор с "безбашенными тупицами", и еще в июне призывал людей не вакцинироваться.

Как сообщает издание, после того, как ведущий заболел и впоследствии был госпитализирован, он изменил свое мнение по поводу вакцин. Его близкая подруга и тоже антивакцинатор Эми Ли Хейр рассказала, что получила от ведущего сообщение с призывом привиться. Также он написал ей, что тоже хотел бы получить прививку и что "вирус – не шутка".