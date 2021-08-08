В Минздраве ответили, будут ли вводить украинцам третью дозу вакцины от COVID-19

"Есть официальное заявление ВОЗ по поводу третьей дозы. ВОЗ не поддержала введение третьей, так называемой бустерной, дозы. А почему? Сейчас есть единственное официальное заявление фармацевтического сектора компании Pfizer о том, что третья, бустерная, доза вроде эффективна. Результатов научных исследований мы еще ждем", – сказал Кузин.

По его словам, результаты целесообразности введения третьей дозы вакцины ожидаются в конце августа.