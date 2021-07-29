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Украина готова к закупке вакцины Pfizer для прививок третьей дозой – Минздрав

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Вакцина Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ
Вакцина Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ
Фото: ЕРА

В Украине будут вводить третью, бустерную дозу вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции, если Всемирная организация здравоохранения одобрит такую схему применения препарата.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал 29 июля на пресс-конференции в ходе форума "Украина 30", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Pfizer заявила [об эффективности бустерной дозы]. Они проводят постоянно клинические испытания вакцины, которую изобрели одной из первых. Украина будет готова и рассматривает возможность закупки и на 2022-й, и на 2023 годы две дозы вакцины [Pfizer] дополнительно. У нас все готово для того, чтобы закупать вакцины", – сообщил Ляшко.

Он уточнил, что сейчас пока точно неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после полной вакцинации Pfizer по двухдозной схеме.

"Если будет принято решение после проведения клинических испытаний и регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса, то есть после двух прививок, которые мы делаем сейчас, будет нужна третья бустерная, то мы выйдем на еще одну прививку. Если будет принято решение, что иммунитет после двух прививок держится год-два и после этого нужно сделать опять полный комплекс – две прививки, мы выходим и на такое решение. Украина к этому готова", – добавил глава Минздрава.

Контекст:

28 июля Pfizer заявила, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против "индийского" штамма "Дельта".

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (ее эффективность оценивается в 95%).

В июле Израиль заявил о снижении эффективности препарата от Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%, в то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания. Несмотря на это, в Израиле 12 июля разрешили делать третью (бустерную) дозу вакцины Pfizer.

ВОЗ пока изучает информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К 28 июля в стране сделали 5,2 млн прививок, обе дозы получили 1,8 млн граждан.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ВОЗ, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, прививки, Pfizer, штамм
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