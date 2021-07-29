Украина готова к закупке вакцины Pfizer для прививок третьей дозой – Минздрав

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал 29 июля на пресс-конференции в ходе форума "Украина 30", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Pfizer заявила [об эффективности бустерной дозы]. Они проводят постоянно клинические испытания вакцины, которую изобрели одной из первых. Украина будет готова и рассматривает возможность закупки и на 2022-й, и на 2023 годы две дозы вакцины [Pfizer] дополнительно. У нас все готово для того, чтобы закупать вакцины", – сообщил Ляшко.

Он уточнил, что сейчас пока точно неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после полной вакцинации Pfizer по двухдозной схеме.

"Если будет принято решение после проведения клинических испытаний и регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса, то есть после двух прививок, которые мы делаем сейчас, будет нужна третья бустерная, то мы выйдем на еще одну прививку. Если будет принято решение, что иммунитет после двух прививок держится год-два и после этого нужно сделать опять полный комплекс – две прививки, мы выходим и на такое решение. Украина к этому готова", – добавил глава Минздрава.