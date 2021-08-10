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В BioNTech заявили о необходимости третьей дозы вакцины для защиты от новых штаммов COVID-19

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Третью дозу вакцины Comirnaty, вероятно, нужно ввести через шесть 12 месяцев после получения второй прививки, отметили в BioNTech
Третью дозу вакцины Comirnaty, вероятно, нужно ввести через шесть – 12 месяцев после получения второй прививки, отметили в BioNTech
Фото: EPA

Для поддержания наивысшего уровня защиты от COVID-19 на фоне появления новых штаммов коронавируса может потребоваться третья (бустерная) доза вакцины. Об этом заявили в компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала препарат Comirnaty, пишет 9 августа Politico.

Третью дозу, вероятно, нужно ввести через шесть – 12 месяцев после получения второй прививки, подчеркнула во время представления финансовых результатов деятельности компании главный врач и иммунолог BioNTech Озлем Тюречи.  

Она отметила, что, хотя исследования указывают на "высокую эффективность вакцины против циркулирующих вариантов" после первых двух доз, третья прививка вызывает "устойчивый нейтрализующий ответ" против штаммов как "Дельта", так и "Бета".

По словам гендиректора BioNTech Угура Шахина, "вполне возможно, что в следующие шесть – 12 месяцев появятся новые варианты, которые потребуют адаптации вакцины".

В начале июля компании Pfizer и BioNTech анонсировали начало испытания бустерной дозы вакцины от COVID-19 для усиления иммунитета человека от новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Предварительные данные исследования показали, что третья доза препарата, введенная через шесть месяцев после второго укола, "имеет стабильный профиль усвоения".

Кроме того, наблюдаются высокие титры нейтрализации, в том числе "Бета"-штамма коронавируса ("южноафриканского"), "которые в 5–10 раз выше, чем после двух основных доз".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (ее эффективность оценивается в 95%).

В июле Израиль заявил о снижении эффективности препарата от Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%, в то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания.

В свою очередь, в Pfizer заявили о высокой эффективности своей вакцины против штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженного в Индии.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что пока нет достаточно данных о пользе бустерной дозы вакцины от COVID-19 для поддержания иммунитета людей, пишет Reuters. Но этот вопрос рассматривается исследователями, подчеркнули в ВОЗ.

Теги: исследование, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки, иммунитет, BioNTech, Pfizer, штамм, Дельта
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