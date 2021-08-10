В BioNTech заявили о необходимости третьей дозы вакцины для защиты от новых штаммов COVID-19

Третью дозу вакцины Comirnaty, вероятно, нужно ввести через шесть – 12 месяцев после получения второй прививки, отметили в BioNTech Фото: EPA

Третью дозу, вероятно, нужно ввести через шесть – 12 месяцев после получения второй прививки, подчеркнула во время представления финансовых результатов деятельности компании главный врач и иммунолог BioNTech Озлем Тюречи.

Она отметила, что, хотя исследования указывают на "высокую эффективность вакцины против циркулирующих вариантов" после первых двух доз, третья прививка вызывает "устойчивый нейтрализующий ответ" против штаммов как "Дельта", так и "Бета".

По словам гендиректора BioNTech Угура Шахина, "вполне возможно, что в следующие шесть – 12 месяцев появятся новые варианты, которые потребуют адаптации вакцины".

В начале июля компании Pfizer и BioNTech анонсировали начало испытания бустерной дозы вакцины от COVID-19 для усиления иммунитета человека от новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Предварительные данные исследования показали, что третья доза препарата, введенная через шесть месяцев после второго укола, "имеет стабильный профиль усвоения".

Кроме того, наблюдаются высокие титры нейтрализации, в том числе "Бета"-штамма коронавируса ("южноафриканского"), "которые в 5–10 раз выше, чем после двух основных доз".