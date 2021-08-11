Штамм "Дельта" делает невозможным появление коллективного иммунитета от COVID-19 – эксперт

"Дельта"-штамм будет инфицировать людей, которые были вакцинированы от COVID-19, утверждает профессор Поллард Фото: EPA

По его мнению, кампания по иммунизации от COVID-19 не должна строиться вокруг идеи достижения коллективного иммунитета.

"Дельта"-штамм "по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы, и это действительно означает, что каждый, кто все еще не вакцинировался, в любой момент может заразиться вирусом", утверждает Поллард.

По его словам, пока вакцины могут "замедлить процесс" передачи коронавируса, но не остановить его распространение полностью.

Поллард допустил, что может появиться такой штамм коронавируса, "который, вероятно, даже лучше будет передаваться именно среди вакцинированных людей".