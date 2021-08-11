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Штамм "Дельта" делает невозможным появление коллективного иммунитета от COVID-19 – эксперт

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"Дельта"-штамм будет инфицировать людей, которые были вакцинированы от COVID-19, утверждает профессор Поллард
"Дельта"-штамм будет инфицировать людей, которые были вакцинированы от COVID-19, утверждает профессор Поллард
Фото: EPA

В условиях доминирования штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" достичь коллективного иммунитета у населения представляется невозможным. Такое мнение на заседании Всепартийной парламентской группы по коронавирусу (APPG) выразил директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард, пишет Evening Standart.

По его мнению, кампания по иммунизации от COVID-19 не должна строиться вокруг идеи достижения коллективного иммунитета.

"Дельта"-штамм "по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы, и это действительно означает, что каждый, кто все еще не вакцинировался, в любой момент может заразиться вирусом", утверждает Поллард.

По его словам, пока вакцины могут "замедлить процесс" передачи коронавируса, но не остановить его распространение полностью.

Поллард допустил, что может появиться такой штамм коронавируса, "который, вероятно, даже лучше будет передаваться именно среди вакцинированных людей".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 132 странах.

В организации отмечали, что единственный путь к достижению коллективного иммунитета от COVID-19 – это вакцинация.

Теги: вакцинация, инфекция, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, иммунитет, штамм, Дельта
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